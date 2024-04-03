İYİ Partili Poyraz: Akşener’in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, “Meral Akşener’in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Seçimden beklediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti'de yenilgi krizi sürerken ve istifalar peş peşe gelirken Genel Başkan Akşener'in ne yapacağı merak konusu. İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, “Meral Akşener’in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde hüsrana uğrayan İYİ Parti’de tartışmalar devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonrası olağanüstü kurultay kararı aldı.

Eski İYİ Parti Genel Sekreteri ve mevcut Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, tv100 canlı yayınına konuk oldu.

Poyraz, Akşener’in İYİ Parti Kurultayı’nda aday olmayacağını düşündüğünü söyledi. Poyraz, şu açıklamayı yaptı:

"Kongreler biliyorsunuz delegenin karar verdiği alanlardır. Bir kongrede aday olabilmeniz için yeterli sayıda delegenin sizi teklif etmesi gerekiyor. Sayın Genel Başkanının aday olup olmaması kendi iradesiyle alakalı bir durumdur. Bu süreçte bir siyasi partinin Genel Başkanı olarak Sayın Akşener partisini kongreye götürmek mecburiyetindedir. Dolayısıyla da partisini kongreye götürme kararı vermiştir.

"AKŞENER”İN ADAY OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sayın Akşener’in bu konuya ilişkin net ifadesi var. Net ifadesi sonrasında da bir Kurultay kararı verdi. Bütün bunları alt alta koyunca Meral Akşener’in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum."