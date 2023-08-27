İYİ Partili Usta: Elbette CHP'ye ağır bir fatura kesilecek, kazanılacak seçimi kaybettik

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Sözcü TV’de katıldığı programda CHP’ye ağır bir fatura kesileceğini söyledi. Usta, "Kazanılacak seçimi kaybettik" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Sözcü TV’de katılmış olduğu programda CHP’ye ağır bir fatura kesileceğini söyledi.

"KAZANILACAK SEÇİMİ KAYBETTİK"

Usta, “Nokta Atışı” programında yaptığı açıklamada, “CHP ağır bir fatura kesilecek, bundan daha normal ne olabilir? Yani kazanılacak bir seçimi kaybettik” dedi.

"DAHA NE BEDEL ÖDEYECEĞİZ"

Siyasal İletişim Danışmanı Suat Özçelebi ise araya girerek “İYİ Parti’ye bir fatura var mı” diye sordu.

Usta, Özçelebi’ye verdiği yanıtta “İYİ Parti için başaramadık, kaybettik özür diliyoruz deniyor. Faturayı kesiyor zaten muhalif medya. Eski siyasetçiler, yeni siyasetçiler herkes faturayı İYİ Parti’ye kesti. Biz daha ne faturası ödeyeceğiz. Daha ne bedel ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.