İYİ Partili vekil yorumladı: Akşener, kurultayda aday olur mu?

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ,İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda aday olup olmayacağına ilişkin, Akşener'in "Gereğini yerine getiririm" sözüne dikkat çekerek, "Sayın Akşener'in net ifadesi var. Meral Akşener'in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum" dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük bir başarısızlık yaşayan İYİ Parti'de, seçimli olağanüstü kurultay kararının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olup olmayacağı tartışılmaya devam ediyor.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, TV100 yayınında Meral Akşener'in aday olup olmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener ile arasında geçen diyaloğu aktaran Poyraz, "İYİ Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girmesi Genel İdare Kurulu'nun kararıdır. Neden böyle bir sorumluluğu üstleniyorsunuz? Bu soruyu sordum" dedi.

Poyraz, Akşener'in "Böyle gerekiyor, bu benim sorumluluğum' cevabını verdiğini aktardı.

AKŞENER'İN "GEREĞİNİ YERİNE GETİRİRİM" SÖZÜ

Uğur Poyraz, şöyle devam etti: "Bununla ilgili bir televizyon programında ifade ettiği 'Gereğini yerine getiririm' cümlesinde, ondan sonraki birkaç esnaf gezisinde de ifade etmeye başladı. Bu da parti içerisinde zaman zaman konuşuldu ve ne anlama geldiği anlaşılmaya çalışıldı."

"Sayın Akşener'in net ifadesi var" diyen Poyraz, "Net ifadesi sonrasında da bir kurultay kararı verdi, bütün bunları alt alta koyunca Meral Akşener'in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Sizce olmalı mı?" şeklindeki soruya Poyraz, "Ben bu sürecin Sayın Akşener'in nasıl özeleştiri yapacağına, parti yöneticilerinin bu sürece ilişkin nasıl bir tutum izleyeceğine, birkaç gündür süreci okumaya çalışıyorum, henüz her şey çok sıcak. Bütün bunları okuduktan sonra kesin bir cümle kurabilirim" yanıtını verdi.

KURULTAY KARARI

İYİ Partide seçimli olağanüstü kurultay sürecine ilişkin takvimin gelecek hafta başında netleşmesi bekleniyor.

İYİ Parti, 31 Mart seçimlerinde yüzde 3,77 oy aldı.

Bunun üzerine bazı partililer, hedeflenen ve beklenenden düşük oy alınması sebebiyle Genel Başkan Meral Akşener'e "istifa" çağrısı yaptı.

Basın toplantısı düzenleyen Akşener, "Parti tüzüğümüzün genel başkan olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız." açıklaması yaptı. Ancak olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olup olmayacağına ilişkin bilgi vermedi.

Partide seçimli olağanüstü kurultay takvimine ilişkin sürecin gelecek hafta başında netleşmesi bekleniyor.

İYİ Partinin tüzüğüne göre, seçimli olağanüstü kurultay, Genel Başkan veya GİK'in gerek görmesi halinde veya Kurultay delegelerinin, en az üçte birinin noterden onaylı yazılı istemleri üzerine 60 gün içerisinde yapılması gerekiyor.