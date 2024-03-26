İYİ Partili Yücel Coşkun'dan 'istifa' iddialarına yalanlama

İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun, partisinin 'Eyüpsultan İlçe Başkanı'nın istifa ettiğine yönelik iddiaları yalanladı.

ANKA, kendisini 'İYİ Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi adayı' olarak tanıtan Güniz İlayda Keskin isimli kişinin İYİ Parti'den istifa ettiğini haberleştirmişti. Konuya ilişkin İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun'dan yapılan açıklamada bu haberin doğru olmadığı belirtildi.

ANKA'ya tepki gösteren Coşkun, X'ten paylaştığı mesajda şunları kaydetti: "ANKA Haber Ajansı yetkililerinin dikkatine; Sizi arayıp kendini ilçe başkanı olarak tanıtan ve dolandıranlar olabilir, itibar etmeyin. İYİ Parti'ye vurmak için her fırsatı değerlendirip, mal bulmuş mağribi gibi atlarsanız böyle trollenirsiniz. Gazeteciliğin en önemli ilkelerinden biri de konunun muhataplarına sorulmasıdır. Siz bize olayın aslını sormazsanız böyle dolandırılırsınız."