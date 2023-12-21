İYİ Parti’nin İstanbul adayı olacağı iddia edilen Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama

İYİ Parti’nin İstanbul adayı olacağı yönündeki iddiaya ilişkin konuşan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ‘siyaset üstü’ kalmak istediğini belirtti. Görür, “Eğer siyasete girersem benim söylediklerimi belli insanlar dikkate alacak ama siyaset dışında kalırsam herkese sesimi duyurabilirim” dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Bakanı adayı olup Ekrem İmamoğlu’nun karşısına rakip olarak çıkacağı iddiası gündeme geldi. İddia, gazeteci Kübra Par tarafından ortaya atıldı.

Prof. Dr. Naci Görür, bu iddiayla ilgili açıklamalarda bulundu. Görür iddiayı yalanladı. TGRT Haber’in internet sitesine konuşan Görür, siyasete girme gibi bir düşüncesi olmadığını söyleyip şu ifadeleri kullandı:

“Deprem siyaset üstü bir şey. Ben de siyaset üstü kalmak istiyorum. Beni yakıştıranlar olmuş ama kesinlikle böyle bir şey düşünmüyorum. Eğer siyasete girersem benim söylediklerimi belli insanlar dikkate alacak ama siyaset dışında kalırsam herkese sesimi duyurabilirim. Biz göçük altındakileri İYİ Parti'li CHP'li AK Partili diye kurtarmıyoruz.”