İYİ Parti’nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu
İYİ Parti’nin yeni grup başkanvekilleri Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez oldu.
İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu, başkanlık divanından sonra bu kez grup başkanvekillerini belirledi.
İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti TBMM Grup Yönetimi için seçim yapıldığını bildirdi.
Olgun, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, Çömez ve Kavuncu'nun oy birliğiyle İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilliklerine seçildiğini kaydetti.
GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİ
İYİ Parti geçen hafta yeni genel başkanını seçmişti. Kurultayda, genel başkanlık seçiminin 3’üncü turunda, Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yarışmıştı. 1159 geçerli oyun 611’ini Dervişoğlu alarak genel başkan seçilmişti.