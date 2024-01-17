İz Bırakanlar Ödülleri sahiplerini buluyor

İzmir’in toplumsal değerlerine güncel bir hafıza olmak amacıyla İz Gazete tarafından her yıl verilen ‘İz Bırakanlar Ödülleri’nin 2023 yılındaki sahipleri belli oldu. Ödüller, cuma günü yapılacak geniş katılımlı törende sahiplerine takdim edilecek.

İzmir’in önemli basın kuruluşlarından İz Gazete’nin yayın hayatına başladığı 21 Ocak tarihinde verilen ‘İz Bırakanlar Ödülleri’nin 2023 yılındaki sahipleri belirlendi.

İzmir’in toplumsal değerlerine güncel bir hafıza olmak ve bu değerlerin altının tekrar tekrar çizilmesi amacıyla verilen İz Bırakanlar Ödülleri, Cuma günü saat 19.30’da Alsancak Tarihi Havagazı’ndaki törende sahiplerine takdim edilecek. Törende İz Gazete’nin kuruluşunun 8’inci yılı da kutlanacak.

Törene siyaset, ekonomi, sivil toplum, medya, spor, kültür sanat camiasından ve İz Gazete okurlarından oluşan yoğun bir katılımın olması bekleniyor.

"YEREL OLAN KIYMETLİDİR"

İz Medya Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal; tüm İz Gazete okurlarını ve dostlarını bu anlamlı geceye davet ederek şu mesajı paylaştı: “İzmir’e iz bırakan bir gazete kazandırmak için 8 yıldır sürdürdüğümüz mücadelemizde hiçbir dönem kendimizi yalnız hissetmedik. Şehrimiz açısından bir değer haline gelen ‘İz Bırakanlar Ödülleri’ de mücadelemizin rotasının altını çizmek bakımından hepimize kutup yıldızı oluyor. Toplumsal mücadele ve başarılar bakımından iz bırakan değerlere verdiğimiz ödüller, geride bıraktığımız yıla dair bir hafıza tazeleme misyonu üstlenirken, bir taraftan da yeniden yeniden mücadele etme direncimizi arttırıyor. Demokrasinin yerelden güçleneceğine olan inancımız ve bu çizgide sürdürdüğümüz 8 yıllık yayın hayatımızda, yerel olanın kıymetinin her geçen gün anlaşılır olduğunu fark ediyoruz. Yayıncılık mücadelemizde bizleri şimdiye kadar hiç yalnız bırakmayan dostlarımızı yeniden kuruluş yılı etkinliğimizde bir arada görmek istiyoruz.”

2023 yılı İz Bırakanlar Ödülleri’nin; yaşanan depremler sonrasında gösterilen dayanışma ağına, Cumhuriyet kadınlarının spor alanındaki başarılarına ve sendikal mücadelelere yönelik verilmesi kararlaştırıldı.

DAYANIŞMANIN İZİ

İz Bırakanlar Ödülleri’nin ilki; 11 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat’taki deprem felaketi sonrasında barınma sorununa çözüm bulmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına canlı yayında bağış toplanmasına aracılık eden HALK TV’ye ve bu organizasyonu örgütleyen, kitlelere yayılması için canlı yayın öncesinde birçok hazırlık yapan, içinde pek çok yazar, sanatçı, gazeteci ve aydının olduğu Dayanışmayı Canlandıralım Gönüllüleri’ne verilecek.

22 Şubat’ta yapılan ‘Halk Dayanışması’ canlı yayınında; yurtiçi ve yurtdışından verilen desteklerle 33 bin 98 aile için 350 milyon lirayı aşan yardım toplanmıştı. Söz konusu ödülü Bir Kira Bir Yuva Kampanyası’nı başlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer takdim edecek.

HAKİKATİN İZİ

İz Bırakanlar Ödülleri’nin bir diğer sahibi, İzmir’de yaşayan Belgeselci Kazım Kızıl oldu. Kazım Kızıl, geçen yıl Hatay başta olmak üzere deprem bölgesinde yaptığı haberler ve Akbelen’de termik santrala karşı ormanlarını, yaşamlarını, suyunu, ekmeğini korumak için direniş gösteren köylülerin sesini Türkiye’ye duyurması nedeniyle ödüle layık görüldü.

MÜCADELENİN İZİ

İz Bırakanlar Ödülleri’nin üçüncü sahibi; sendikal mücadeleleriyle İzmir’den dünyaya seslerini duyuran Agrobay Direnişçisi köylü kadınlar oldu. Avrupa’nın en büyük domates serasına sahip olduğunu söyleyen İzmir merkezli Agrobay Seracılık’ta yıllarca kötü koşullar altında çalışan, maaşını zamanında alamayan, mobbinge uğrayan ve buna karşı sendikalaştıkları için tazminatsız şekilde işten atılan köylü kadınlar 150 gündür direniş gösteriyor, çeşitli mücadele biçimleriyle seslerini dünyaya duyuruyor.

CUMHURİYET KADINLARININ İZİ

İz Bırakanlar Ödülleri’nin diğer bir sahibi, Cumhuriyet'in 100’üncü yılında kazandıkları şampiyonluklarla konuşulan Kadın Milli Voleybol Takımı, Filenin Sultanları oldu. Filenin Sultanları, 2023 yılı milli takım sezonunda; Milletler Ligi Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya Kupası Şampiyonluğuyla 3 kupa birden kazanmıştı. Kazanılan bu kupalar, bir kupadan çok daha fazlasını ifade etmiş; Cumhuriyet değerlerine saldıran, kız çocuklarının ve kadınların voleybol oynamasının yasaklanmasını isteyen, buna cüret eden gericilere karşı toplumsal bir mesaj olmuştu. Bu ödül, takımın pasörü olan ve 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nın En İyi Pasörü seçilen, İzmirli Cansu Özbay’a verilecek.

AVRUPA'DA İZMİR'İN İZİ

İz Bırakanlar Ödülleri’nin sonuncusu ise tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan ve şampiyonluk kupasıyla kente dönen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı’na takdim edilecek. Türkiye adına ilk defa böyle bir başarıya sahip olan, LEN Kadınlar Challenger Kupası’nı kazanan takımın bir sonraki hedefi ise dünya şampiyonluğu.

ADASU RESİTAL

Sesi, yeteneği ve sahne performansıyla dinleyenleri büyüleyen, uluslararası alanda parlayan ve İzmirli genç viyolonsel sanatçısı Adasu Akın da şarkılarıyla geceye anlam katacak.