İZBAN raydan çıktı, yolcular tahliye edildi
İzmir'de İZBAN, Alsancak makas bölgesinde raydan çıktı. Çok sayıda yurttaş acil çıkış kapsında tahliye edilerek bölgeden uzaklaştırıldı.
Kaynak: İHA
İzmir'de seyir halindeki İzmir Banliyö Sistemi'nin (İZBAN) Alsancak makas bölgesinde raydan çıkması nedneiyle çok sayıda yurttaş tahliye edildi.
Konak’ta, Karşıyaka istikametinden Cumaovası yönüne gitmekte olan İZBAN, Halkapınar İstasyonu’ndan çıktıktan sonra Alsancak İstasyonu’na girmek üzereyken, makas bölgesinde raydan çıktı.
İçerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu İZBAN’ın acil çıkış kapıları açılarak vatandaşlar raylara indi.
İnsanlar bölgeden uzaklaşırken, raydan çıkan İZBAN havadan görüntülendi.