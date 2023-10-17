İZENERJİ işçileri iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde İZENERJİ şirketinde çalışan emekçiler, ikramiyelerinin ödenmemesi nedeniyle iş bıraktı. İşçiler, “Taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde üretimden gelen gücümüzü kullanacağız” dedi.

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZENERJİ A.Ş. şirketinde yaklaşık 11 bin işçi, ikramiyelerinin ödenmemesi nedeniyle bir günlük iş bıraktı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası (Genel-İş) 2 ve 9 No şube üyesi emekçiler, Konak’ta yer alan Egemenlik Binası önünde yaptıkları eylemde, haklarını talep etti.

Basın açıklamasını okuyan Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, ikramiyeler ödene kadar eylemin süreceğini ifade ederken bu nedenle tek bir işçiye dahi yaptırım uygulanmaya kalkarsa Egemenlik Binası önünde yatacaklarını kaydetti.

Sosyal hakları ve ikramiyelerinin zamanında ödenmesi için uzun zamandır mücadele ettiklerini söyleyen Gül, “Yaşanan bu süreçte belediye bürokratları görüşme taleplerimize yanıt vermemiştir, belediye yetkilileri tek taraflı davranarak işçiler arasında; iş barışını bozacak şekilde hareket etmiş, 11 bin İZENERJİ emekçisini hiçe sayarak mesai arkadaşlarımızın ikramiyelerini yatırmamıştır. Bu durum çalışanlar arasında ayrımcılığa yol açmıştır. Buradan haykırıyoruz bizler eşit işe eşit ücret isterken ve bunun mücadelesini verirken; sözde değil özde eşitlik istedik. Bizler, diğer şirket işçilerine nasıl ödemeler yapılıyorsa; nasıl diğer şirket işçilerine kaynak ayrılıyorsa, mesai arkadaşlarımıza da yaşatılan mağduriyetin önüne geçilmesi için ödemelerin zamanında yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

YAPTIRIM UYGULANIRSA KAPIDA YATARIZ

Gül şunları dile getirdi:

“Zamanında alamadığımız hak edişlerimizin kıymeti harbiyesi yoktur. Buradan belediye bürokratlarına sesleniyoruz; işçiler arasında bu ayrımcılığa biran önce son verin. İZENERJİ işçisi köle değildir. Buradan tekrar haykırıyoruz, tekrar ediyoruz ve uyarıyoruz; bu süreçte İZENERJİ emekçileri olarak toplu sözleşmeden doğan bütün haklarımızın gününde ve zamanında yerine getirilmesini talep ediyoruz. Taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde üretimden gelen gücümüzü kullanacağımızı kamuoyuna deklare ediyoruz. İkramiyelerimiz ödene kadar eylemimiz sürecek. Diyalog kapımız açık. Bu sorun çözülürse eylemimiz biter, çözülmezse buradayız. Eğer tek bir işçi arkadaşımıza baskı ya da yaptırım uygulanırsa bu kapıda yatarız.”