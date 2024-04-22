İZKİTAP Fest’e yoğun ilgi

Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAP Fest-İzmir Kitap Fuarı, baharın coşkusuyla kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. "Çocuk Edebiyatı" temasıyla düzenlenen ve onur konuğu yazarın Ahmet Ümit olduğu fuar, ilk iki gününde yoğun ilgi gördü.

Fuarın onur konuğu olan yazar Ahmet Ümit’in ‘Masal Masal İçinde’ isimli kitabı hakkında İzmir Sanat Merkezi’nde gerçekleşen söyleşi, okurlardan büyük ilgi gördü. Etkinlikte konuşan Ümit, yazmanın bir yolculuk olduğunu belirterek, “Romanlarda sadece ilginç olaylar değil ilginç karakterler olmalıdır. Düşünün ki hiç olmayan bir tarih profesörü ya da Hititler döneminde yaşamış bir kadın karakter yaratıyorsunuz. Bir insanı, ilişkileri, duyguları ile anlatmak zor bir yolculuktur" dedi.

Fuar 28 Nisan’a dek sürecek.