İzlanda'daki 'en güçlü' yanardağ patlaması havadan görüntülendi

İzlanda'da devam eden yanardağ patlaması havadan görüntülendi. Yetkililer, olayı "en güçlü patlama" olarak nitelendirdi.

Dünya 18.03.2024 10:15 Giriş: 18.03.2024 10:15

Güncelleme: 18.03.2024 10:20 Kaynak: AA

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Fotoğraflar: AA