Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzlanda’da yanardağ 2 ayda 3’üncü kez patladı: 80 metre yüksekliğe lav püskürttü

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), Fagradalsfjall yanardağının 3’üncü kez patladığını ve 80 metre yüksekliğe kadar lav püskürttüğünü açıkladı.

Dünya
  • 08.02.2024 12:58
  • Giriş: 08.02.2024 12:58
  • Güncelleme: 08.02.2024 13:01
Kaynak: DHA
İzlanda’da yanardağ 2 ayda 3’üncü kez patladı: 80 metre yüksekliğe lav püskürttü
Fotoğraf: DHA

İzlanda’daki Fagradalsfjall yanardağı son 2 ayda 3’üncü kez patladı.

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO) bugün yaptığı açıklamada, "Saat 05.30'da Slingarfell Dağı'nın kuzeydoğusunda yoğun bir sismik aktivite başladı. Yaklaşık 30 dakika sonra bölgede volkanik bir patlama başladı. Lav yaklaşık 50-80 metre yüksekliğe ulaşmış durumda ve  oluşan çatlak yaklaşık  3 kilometre yüksekliğinde" ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Gisli Olafsson, geçtiğimiz aylarda 2 kere patlayan ve Grandavik kasabasının tahliye edilmesine neden olan Fagradalsfjall yanardağının yeniden patlaması hakkında, “Patlama, Reykjanes yarımadasında GMT saatiyle 06.00'dan hemen sonra başladı. Bu sefer Aralık ayındaki patlamadan biraz daha kuzeyde ve Grindavik kasabasından daha uzakta” diye konuştu.

BirGün'e Abone Ol