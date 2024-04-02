İzlandalı rock grubu 'Kaleo' Türkiye’ye geliyor

İzlandalı rock grubu Kaleo, yoğun istek üzerine 2 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da sevenleriyle buluşacak. İsimlerini Hawai dilinde 'ses' anlamına gelen Kaleo'dan alan grup, 24 Temmuz Çarşamba günü Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.

2016 tarihli satış rekorları kıran ve müzik dünyasında çığır açan ilk albümleri A/B'nin yayınlanışından bu yana ülkemizde de büyük ilgi gören İzlandalı rock grubu Kaleo, yoğun istek üzerine 2 yıl aradan sonra Epifoni organizasyonuyla, %100 Müzik katkılarıyla yeniden İstanbul'da.

Solistliğini; güçlü vokaliyle dikkat çeken JJ Julius'un üstlendiği Kaleo, son albümleri Surface Sounds ile başarılarını perçinledi.

Grammy adayı olan 'No Good', ''All the Pretty Girls' Grey's Anatomy, Riverdale gibi onlarca popüler dizide kullanılan 'Way Down We Go' gibi şarkıların parlaması ile kısa sürede küresel olarak 1 milyarın üzerinde dinlenmeye ulaşan Kaleo'nun İstanbul konserinin biletleri 5 Nisan Cuma günü saat 12.00'de satışa çıkacak.

Klasik rock ve blues rock esintileriyle süsledikleri müzikleri, heyecan verici canlı performanslarıyla tanınan KALEO, Coachella, Lollapalooza ve Bonnaroo gibi önemli festivallerde sahne alıp, Rolling Stones stadyum konserlerinin açılış grubu olarak özel olarak seçilmişti.