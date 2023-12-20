İzmir 40’a yakın fuara ev sahipliği yapacak

BirGün / EGE

İzmir, 2024 yılında da ulusal ve uluslararası 40’a yakın fuar ve etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2024’te ilk kez yapılacak 6 fuar ve etkinlikle farklı sektörler de İzmir’de olacak.

OpticWorld-Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı, İzmir Tattoo Fest, İzmir Sanat ve Antika Fuarı, Interfresh Eurasia – Sebze, Meyve, Ambalaj, Depolama, Lojistik, Tarım Makine ve Teknolojileri Fuarı, Fashion Home İzmir-Ev Tekstili Fuarı ile Festive World ilk kez İzmir’de düzenlenecek. 2024 yılında düzenlenecek fuarların tanıtımı, Fuar İzmir’de yapıldı.Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dünyanın her yerinden milyonlarca insan, yeni değerler ve gelişmeler de İzmir’e akacak. İzmir’in refahını büyütmeye devam edeceğiz, Türkiye ihracatını büyütmeye devam edeceğiz. Giderek derinleşen ekonomik krizin, umutlarımızın üzerine bir kara bulut gibi çökmesine izin vermeyeceğiz" dedi.