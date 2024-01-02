İzmir Barosu: Laik Cumhuriyet'e başkaldıran zihniyetin temsilcileri hakkında hiçbir işlem yapılmadı

İstanbul’da Filistin için düzenlenen yürüyüş sonrasında tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir’e yumruk atan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmir Barosu yaşanan olaya tepki gösterirken, “Buna tepki gösteren bir üniversite öğrencisi tutuklandı, anayasada ifadesini bulan Laik Cumhuriyet'e başkaldıran zihniyetin temsilcileri hakkında hiçbir işlem yapılmadı

BİRGÜN EGE

İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünden dönen ve elinde tevhid bayrağı olan şahsa "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atan kişi tutuklandı. Tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir'e herhangi bir işlem uygulanmaması ise tartışmalara sebep oldu.

Konu hakkında açıklama yapan İzmir Barosu, “20 yıla yakın bir süre, toplumu ve devlet yönetimini İslami esaslara göre şekillendirme yolunda gerici bir cemaatle beraber yürüyen siyasal iktidar, kendi yarattığı gücün hedefi olduğu 15 Temmuz darbe kalkışmasının hemen ardından, devletin tüm kadrolarını yeni cemaatler ve tarikatlar arasında paylaştırdı” dedi.

ÇEDES Projesi ile okullara manevi danışman adı altında vaizler ve imamlar atandığını, din derslerinin sayısının artırıldığı vurgulanan açıklamada, “Çok yakın bir zamanda, Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden; ‘Sizin cemaat, tarikat dediklerinize biz STK diyoruz’ diyerek bu yapılarla imzalanan protokolleri savundu ve onlara teşekkür etti. Dün ise İstanbul'da, Filistin halkına destek bahanesiyle düzenlenen yürüyüşte, hilafet çağrısı içeren pankartlar ve yeşil bayrak açıldı. Buna tepki gösteren bir üniversite öğrencisi tutuklandı, anayasada ifadesini bulan laik cumhuriyete başkaldıran zihniyetin temsilcileri hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Yıllardır aynı hedef doğrultusunda, ısrarla gericileri koruyan ve kollayan, ülkede şeriat düzenini egemen kılmayı amaçlayan güçlerin bilmesi ve anlaması gereken gerçek şudur: Başaramayacaksınız! Cumhuriyeti ve cumhuriyet değerlerini savunmaktan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.