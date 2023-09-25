İzmir Bayraklı Adliyesi önünde silahlı çatışma

İzmir Bayraklı Adliyesi önünde silahlı çatışma çıktı. Silah seslerinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Silahlı çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

İzmir'de Bayraklı ilçesinde bulunan Adliye binasının karşısında yer alan bir kafede iki grup arasında silahlı çatışma gerçekleşti. Çıkan çatışmada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Saldırganlardan birkaçının yakalandığı öğrenildi.

İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen olayda bir restoranın üst katında oturan ve bugün davaları olduğu öğrenilen bir gruba dışarıdaki başka bir grup tarafından ateş açıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ



Saat 12.30 sıralarında Bayraklı Adliyesi karşısında bulunan bir restorandaki gruba, dışarıdaki başka bir grup tarafından ateş açıldı. İki grup arasında çatışma çıktı. Daha önce işlenen bir cinayet nedeniyle davaları görülecek olan husumetli 2 grup arasında çıktığı belirtilen çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, DHA'ya konuşan görgü tanığı Gökhan Yıldırım, "Adliyeden çıkmıştım. İki grup çatıştı. Çok korktuk. Canımı kurtarmak için park halindeki bir otomobilin altına grip, saklandım. Terör saldırısı zannettim. Yazık yaralananlar oldu" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı