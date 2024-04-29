İzmir'de 1 Mayıs programı belli oldu: Adres Gündoğdu Meydanı

İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi, Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak kutlamaya katılım çağrısı yaptı. Açıklamada 1 Mayıs programı da duyuruldu.

İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs’a davet için İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya, 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin bileşenleri DİSK, Türk-İş, KESK, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası ve TMMOB katıldı. Açıklamada, “Bu düzen böyle gitmez haydi 1 Mayıs'a” yazılı pankart açıldı. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına basın açıklamasını DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı yaptı. Sarı, şunları söyledi:

“Dünyanın dört bir yanında hakları için, demokrasi için mücadele eden işçilerin emekçilerin gençlerin ve kadınların sesleri ile sokaklara meydanlara alanlara, haydi 1 Mayıs'a demek için bugün burada toplandık. Bu güzel ülkemizin en iyi 1 Mayıs'ını yıllardır İzmir'de yapmaktayız. Tüm sendiklarımızın, siyasi partilerimizin, öğrencilerin yan yana geldiği, tek 1 Mayıs İzmir 1 Mayıs'ı. Bu düzen böyle bitmez diyoruz. İzmir Mayıs'ına bütün yoldaşları davet ediyoruz. Biz Türk-İş, KESK, TMMOB, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri ile İzmir 1 Mayıs'ını Gündoğdu Meydanı'nda gelincik tarlasına çevireceğiz. Haklı taleplerimizi haykıracağız. Hepinizi 1 Mayıs alanlarına davet ediyoruz.”

1 MAYIS PROGRAMI



1 Mayıs'ta saat 10.00'da Basmane, liman, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanılacak. Daha sonra 4 koldan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş yapılacak. Saat 13.00'te ise program başlayacak. Programda Moğollar sahne alacak.