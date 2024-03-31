İzmir'de 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.Ü. isimli şahıs düzenlenen operasyonda saklandığı yerde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Güncel 31.03.2024 08:47 Giriş: 31.03.2024 08:47

Güncelleme: 31.03.2024 08:53 Kaynak: AA

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