İzmir'de 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
İzmir'in Konak ilçesinde hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.Ü. isimli şahıs düzenlenen operasyonda saklandığı yerde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
İzmir'in Konak ilçesinde hakkında 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kişi yakalandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ü'nin bir evde saklandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı daha sonra emniyete götürüldü.
Zanlı, polis ve adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.