İzmir'de 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Buca ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir depremle sallandı. AFAD verilerine göre, Buca ilçesinde saat 23.53’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 20, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Buca (İzmir)
Tarih:2023-10-20
Saat:23:53:08 TSİ
Enlem:38.345 N
Boylam:27.201 E
Derinlik:9.23 km
Detay:https://t.co/BZo56jPoWV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yerin 9.2 kilometre derinliğindeki deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.
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