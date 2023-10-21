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İzmir'de 3,9 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Buca ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 21.10.2023 00:06
  • Giriş: 21.10.2023 00:06
  • Güncelleme: 21.10.2023 00:09
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de 3,9 büyüklüğünde deprem
AA

İzmir depremle sallandı. AFAD verilerine göre, Buca ilçesinde saat 23.53’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 9.2 kilometre derinliğindeki deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.

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