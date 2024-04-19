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İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 11:02'de İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 19.04.2024 11:09
  • Giriş: 19.04.2024 11:09
  • Güncelleme: 19.04.2024 11:11
İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; İzmir Seferihisar'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. 

Saat 11:02'de meydana gelen depremin derinliği 6.97  km olarak ölçüldü.

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