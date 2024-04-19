İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 11:02'de İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; İzmir Seferihisar'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 11:02'de meydana gelen depremin derinliği 6.97 km olarak ölçüldü.