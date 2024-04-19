İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 11:02'de İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; İzmir Seferihisar'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 11:02'de meydana gelen depremin derinliği 6.97 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 19, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [27.90 km] Seferihisar (İzmir)
Tarih:2024-04-19
Saat:11:02:20 TSİ
Enlem:37.82722 N
Boylam:26.8425 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/qOesglQzuh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi