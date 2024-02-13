İzmir'de 4 gazeteci gözaltına alındı

İzmir’de sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında 4 gazeteci gözaltına alındı. Gazetecilerin gözaltı gerekçesine ilişkin bilgi verilmezken 24 saatlik avukat kısıtlılık kararı getirildi. Öte yandan DEM Parti İzmir İl Örgütü yöneticisi Fatma Funda Akbulut'ta gözaltına alındı.

İzmir’de sabah saatlerinde yapılan polis baskınında aralarında 4 gazeteci gözaltına alındı.

Jinnews’te yer alan habere göre, sabah saatlerinde polis tarafından çok sayıda eve baskın düzenlendi.

Baskınlarda Jinnews muhabiri Melike Aydın, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Delal Akyüz, Tolga Güney ve Semra Turan; Gazete Duvar muhabiri Cihan Başakçıoğlu gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesine ilişkin bilgi verilmezken gazeteciler, Çankaya’da bulunan TEM Şubesi’ne götürüldü.

Gözaltına alınan gazetecilere dair 24 saat avukat kısıtlılık kararı verildiği öğrenildi.

Öte yandan ev baskınlarında DEM Parti İzmir İl Örgütü yöneticisi Fatma Funda Akbulut'un da gözaltına alındığı belirtildi.