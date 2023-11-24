İzmir'de 6 işçinin öldüğü vinç faciasında tutuklu sanık kalmadı

İzmir'de 31 Aralık 2022'de yapımı devam eden 32 katlı bir Viven Tower inşaatında kurulu vincin devrilmesi sonucu 6 işçinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin mağdur ailelerden 5'i şikayetini geri çekti. Dava kapsamında tutuklu yargılanan 3 kişi adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Duruşma, 26 Ocak'a ertelendi.

İzmir'de otel inşaatında kule vincin devrilip 6 işçinin öldüğü, 3 işçinin yaralandığı olayda, 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında tutuklu sanıklar, yurt dışı çıkış tedbiriyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Duruşma, 26 Ocak'a ertelendi.

Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'ndeki otel inşaatında, geçen yıl 30 Aralık'ta saat 17.30 sıralarında, kule vinç, yükseltme çalışmalarında devrildi.Vincin arka ağırlığı, işçi yatakhanesi konteynerlerinin üzerine düştü.

Vincin yükseltilmesi işini yapan Aslan Akkaya (38), Ali Şükrü Duru (41) ve Ümit Kara (39) ile konteynerde kalan Fesih Çiftçi (32), Yıldırım Sarı (38) ve Baykal Gündüz (28) hayatlarını kaybetti; Mücahit Çiftçi, Deniz Ayaz ve Haci Kent yaralandı.

Olayın ardından inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi (34), şantiye şefi Muhammet Yolçi (30), iş güvenliği sorumlusu Fırat Kamil Aydın (39) ile vinç sahibi İrfan Kasırga (30), gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

İlerleyen süreçte İrfan Kasırga ve Fırat Kamil Aydın tahliye edilirken, şüphelilerden Naci Özel ise tutuklandı. Yürütülen soruşturmanın ardından 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede Emrullah Yolçi, Muhammet Yolçi, Fırat Kamil Aydın, İrfan Kasırga, firmanın ortağı Alim Emiroğlu (39), ölen işçilerin bağlı olduğu taşeron firmanın sahibi Naci Özel (43) ve kule vinç firma sahibi Savaş Akkaya (43) hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk celsede İrfan Kasırga tutuklandı, Naci Özel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEK ŞİKAYETÇİ KALDI

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar İrfan Kasırga, Muhammet Yolçi, Emrullah Yolçi, tutuksuz sanıklar, müştekiler ve aileleri ile avukatlar katıldı. Firari Savaş Akkaya ise katılmadı.

Mahkeme başkanı, olayda ölen işçilerden Ali Şükrü Duru'nun ailesi haricinde diğer mağdurların şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirtti. Duruşmada söz alan ailenin avukatı, şikayetlerini yineledi. Söz verilen tutuklu sanıklar ise beraatlerini talep etti.

Tutuksuz sanıklardan A.E, "Ailelere başsağlığı diliyorum. İlk günden bugüne hep hayatını kaybedenlerle helalleşmeye çalıştık. Bugüne kadar 5 aileyle helalleştik. İlk celsede avukatımız yüzünden ortalık gerildi. Zaten onu da azlettik. Kimsenin ne suç aldığına bakmıyorum. En başından beri tek istediğim ailelerle helalleşmek" dedi.

Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Heyet, tutuklu sanıklar İrfan Kasırga, Emrullah Yolçi ve Muhammet Yolçi'nin yurt dışı çıkış tedbiriyle adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verip duruşmayı, 26 Ocak'a erteledi.