İzmir'de akrabası ile silahla oynarken vurulan çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde, 12 yaşındaki akrabası ile tabancayla oynarken vurulan 13 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Güncel 07.11.2023 17:17 Giriş: 07.11.2023 17:17

Güncelleme: 07.11.2023 17:21 Kaynak: AA

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İzmir'de tabancayla vurulan 13 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Buca'da bir çocuğun tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine Zafer Mahallesi'ndeki eve, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı bulunarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eymen Y. (13) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İfadesi alınan yakınlarının, Eymen Y'nin 12 yaşındaki akrabası Y.K.C. ile tabancayla oynadıkları sırada kazara vurulduğunu, Y.K.C'nin korkarak evden kaçtığını söyledikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.