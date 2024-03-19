İzmir'de aktarma merkezi önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de raylı sistem taşımacılığının yapıldığı Halkapınar Aktarma Merkezi önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Çetin Ermiş isimli şahıs öldü, 2 kişi yaralandı.

İzmir'de raylı sistem taşımacılığının yapıldığı aktarma merkezinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda Çetin Ermiş (71) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konak ilçesi Halkapınar Aktarma Merkezi'nde meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce raylı sistem taşımacılığının yapıldığı aktarma merkezinin önünde tabanca ile ateş açıldı.

Kurşunların isabet ettiği Çetin Ermiş ile 2 kişi, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sırt, bacak ve kasık bölgesinden ağır yaralanan Ermiş, kurtarılamadı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.