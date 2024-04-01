İzmir'de apartman dairesinde yangın: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir Bornova'da bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de dumandan etkilendi.

Güncel 01.04.2024 05:42 Giriş: 01.04.2024 05:42

Güncelleme: 01.04.2024 05:45 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA