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İzmir'de arabalı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici süreyle durduruldu.

Güncel
  • 29.01.2024 19:06
  • Giriş: 29.01.2024 19:06
  • Güncelleme: 29.01.2024 19:08
Kaynak: AA
İzmir'de arabalı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
FOTOĞRAF: AA

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici süreyle durduruldu.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar, deniz trafiğinde aksamaya yol açtı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamaya göre, özellikle Üçkuyular İskelesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 19.15 itibarıyla arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

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