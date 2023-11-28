İzmir'de arabalı vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici olarak iptal edildi.

İZDENİZ tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları nedeni ile Bostanlı-Üçkuyular hattındaki arabalı vapur seferleri geçici olarak iptal edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle Üçkuyular İskelesi'ni etkileyen olumsuz hava ve deniz şartları nedeni ile Bostanlı-Üçkuyular hattı Arabalı Vapur seferleri saat 11.20 itibari ile iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."