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İzmir'de arabalı vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici olarak iptal edildi.

Güncel
  • 28.11.2023 12:06
  • Giriş: 28.11.2023 12:06
  • Güncelleme: 28.11.2023 12:07
İzmir'de arabalı vapur seferleri iptal edildi

İZDENİZ tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları nedeni ile Bostanlı-Üçkuyular hattındaki arabalı vapur seferleri geçici olarak iptal edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle Üçkuyular İskelesi'ni etkileyen olumsuz hava ve deniz şartları nedeni ile Bostanlı-Üçkuyular hattı Arabalı Vapur seferleri saat 11.20 itibari ile iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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