İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter, Urla ilçesine Bağlı Bademler köyündeki boş araziye zorunlu iniş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada helikopterin teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Çiğli'den havalanan askeri helikopter Urla'ya zorunlu iniş yaptı.

Askeri uçaktaki bri personelin yaralandığı açıklandı.

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter, Urla ilçesine Bağlı Bademler köyündeki boş araziye zorunlu iniş yaptı.

1 personelin yaralandığı duyuruldu. Bölgeye ekiplerin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir adet helikopterin teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır” denildi.

VALİLİK: 2 PERSONEL YARA ALMADAN KURTULDU

İzmir Valiliği ise askeri helikopterdeki 3 kişilik mürettebatta yer alan 1 personelin yaralandığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı eğitim amaçlı faaliyet gösteren askeri helikopterin Urla ilçesi Bademler Mahallesi sınırlarında acil olarak sert iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Helikopterdeki 3 mürettebattan 1 personel yaralanmış, 2 personel olaydan herhangi bir yara almadan kurtulmuşlardır. Tüm personelin olay yerinden sorunsuz olarak nakilleri sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.