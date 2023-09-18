İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterdeki 3 personelin cansız bedenlerine ulaşıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde önceki gün çıkan orman yangına müdahale ederken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterdeki 3 personelin cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenildi. Dalgıçların, cezaneleri su yüzüne çıkarmak için çalışmaları sürdürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde, orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 3 personelin cenazelerine ulaşıldı.

Jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Ankara'dan gelen 10 kişilik Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK) timi de Tahtalı Barajı'nda helikopterin düştüğü noktada sabah saatlerinde çalışmalara başladı.

Dalgıçlar, su yüzeyinin 12 metre altında tespit edilen helikopter enkazından bir personelin cansız bedenini, su yüzüne çıkardı.

Su altında devam eden çalışmalarda 2 personelin daha cenazesi helikopter enkazında bulundu.

Dalgıçlar, iki cenazeyi su yüzüne çıkarmak için çalışmaları sürdürüyor.

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NE OLMUŞTU?

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Eylül'de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan 3 helikopter müdahale etmişti. Helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53'te kesilmiş, yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlenmişti.

4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu kurtarılarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Helikopterdeki personel için arama ve kurtarma çalışması başlatılmıştı.