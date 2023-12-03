İzmir'de 'beş kişiyi yaralayan hayalet nişancı' iddiası: Polis bir kişiyi gözaltına aldı

İzmir Karşıyaka'da 'hayalet nişancı beş kişiyi yaraladı' iddiası üzerine polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen Y.A.T.'yi gözaltına aldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Nergiz Parkı'nda değişik zamanlarda pompalı tüfekle 5 kişinin ve 1 köpeğin vurularak yaralandığı iddiasının sosyal medyada gündem olmasının ardından, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sırasında, 'hayalet nişancı' tarafınan silahla yaralandığı belirten Sevgi T.'nin ifadesine başvuruldu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mahallede yapılan çalışmalar hakkında, Polis merkezine herhangi bir müracaatı bulunmayan Sevgi T.'nin "15.11.2023 saat 13.50 sıralarında bahse konu olay adresinde bulunan iş yerine girdiği sırada önce ince bir şekilde çat diye ses duyduğu akabinde ayağında bir ağrı hissettiği ayağına baktığında kan aktığını gördüğünü, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla gittiğini ve ayağına saçma isabet ettiğini öğrendiğini, kimseden şüphelenmediğini olay anında herhangi şüpheli bir durum yaşamadığını" söylediği belirtildi.

Sevgi T.'nin davacı ve şikayetçi olduğu belirtildi. Olay yerinde gerekli incelemeler yapılarak, konu ile ilgili polis merkezlerine başka bir müracaat olmadığı aktarıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 3 şüphelinin adreslerini tespit ederek eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Hedef şüphelilerden, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Y.A.T. adlı 1 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.