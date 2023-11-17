İzmir'de bir erkek boşanma aşamasında olduğu kadını katletti

İzmir'de Erdoğan Dıvrak isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu Çiğdem Dıvrak'ı vurarak öldürdü. Erdoğan Dıvrak, aynı tabanca ile intihar etti.

İzmir'de boşanma aşamasında olduğu Çiğdem Dıvrak'ı (38) katleden Erdoğan Dıvrak (43), aynı tabanca ile intihar etti.

Olay, saat 00.30 sırasında Bayraklı ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hastanede çalışan Çiğdem Dıvrak ile 20 Kasım'da boşanma davaları görülecek olan Erdoğan Dıvrak arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Erdoğan Dıvrak, tabancasıyla 2 çocuk annesi kadını başından vurdu. Erdoğan Dıvrak, ardından aynı tabancayı kendi başına sıktı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. İnceleme sonrası cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.