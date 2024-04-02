İzmir'de bir erkek iki çocuğunu tabancayla vurdu: 1'i ağır yaralandı, 1'i hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Umut Akbaş isimli erkek, iki kız çocuğunu tabancayla vurdu. 6 yaşındaki Tuğçe hayatını kaybederken, 10 yaşındaki S.A. ve intihar girişiminde bulunan Umut A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 6 yaşındaki çocuğunu öldüren, 10 yaşındaki çocuğunu ağır yarlayan Umut Akbaş intihar girişiminde bulundu.

Olay dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Abdi İpekçi Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Akbaş (34) isimli erkek, bir süredir ayrı yaşadığı belirtilen evli olduğu E.A. (30) ile barışmak istedi. Barışma isteği kabul edilmeyen Umut Akbaş, eşyalarını toplamak istediğini söyleyerek kız çocukları Tuğçe Akbaş (6) ve S.A'yı (10) kendisinin yaşadığı eve götürdü.

Bu esnada Umut Akbaş, tabancasıyla kız çocuğu Tuğçe Akbaş'ın kafasına, S.A.'nın da karnına ateş etti. Umut Akbaş daha sonra, aynı tabancayla kendi kafasına ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



6 yaşındaki Tuğçe, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Baba Umut Akbaş ve 10 yaşındaki S.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Tuğçe Akbaş'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.