İzmir'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından adliye önünde bıçaklandı

İzmir'de Seferihisar ilçesinde N.K isimli kadın boşanma aşamasında olduğu A.K. tarafından adliye önünde bıçaklandı.

Kadın 02.11.2023 14:36 Giriş: 02.11.2023 14:36

Güncelleme: 02.11.2023 14:40 Kaynak: AA

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir kadın, adliye binası önünde tartıştığı boşanma aşamasında eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Seferihisar Adliyesi önünde, iki çocuk annesi N.K (23) ile boşanma aşamasındaki A.K (27) arasında tartışma çıktı. A.K'nın yanındaki bıçakla saldırdığı N.K, göğsünden yaralandı. Adliye binası içine kaçarak yere yığılan N.K, ambulansla önce Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanan A.K, gözaltına alındı.