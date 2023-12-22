İzmir'de bir kadın boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Gözde Karamus isimli kadın, boşanma aşamasındak olduğu Serdar Karamus tarafından çocuk parkında tabancayla vurularak katledil. Kendisini de vuran şahıs, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kadın 22.12.2023 12:27 Giriş: 22.12.2023 12:27

Güncelleme: 22.12.2023 12:29 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

İzmir Karşıya'da 29 yaşındaki kadın, boşanma aşamasında olduğu Serdar Karamus tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 sokakta bulunan Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. Bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Gözde Karamus (29) ile Serdar Karamus (30) parkta bir araya geldi. Serdar Karamus isimli erkek yanındaki tabancayla, Gözde Karamus'u sırtından ve başından vurdu, ardından tabancayla kendisini başından vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, durumları ağır olan Gözde Karamus ile Serdar Karamus'u çevredeki hastanelere kaldırdı. Genç kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Serdar Karamus'un ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.