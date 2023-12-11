İzmir'de bir kadın oğlu tarafından öldürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen 20 yaşındaki B.Ç isimli erkek henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi Fazile Ç'yi başına sehpayla vurarak öldürdü.

İzmir'de tartıştığı oğlu tarafından başına sehpayla vurulan Fazile Ç. hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bornova'nın Kemalpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evde ikamet eden B.Ç. (20) ile annesi Fazile Ç. (43) arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan arbedede annesinin başına sehpayla vuran B.Ç. evden kaçtı.

Daha sonra, bir iş yerinde bekçi olarak çalışan babası H.Ç'nin yanına giden B.Ç, yaşananları itiraf etti.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİASI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fazile Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız beden, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Babası tarafından ikna edilen B.Ç, polise teslim oldu. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç'nin psikolojik sorunları nedeniyle bir süre önce tedavi gördüğü öğrenildi.