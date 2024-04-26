İzmir'de bir kişi sahil yolundu ölü bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde, Kordon'da çimlerde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin evsiz olduğu öğrenildi.

İzmir'in Konak ilçesindeki sahil yolunda bir kişi ölü bulundu.

Olay, saat 01.30 sıralarında Konak ilçesi, Alsancak semtinde bulunan Kordon'da meydana geldi. Sahilde gezen yurttaşlar, yerde yaşlı bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan incelemede hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve evsiz olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.