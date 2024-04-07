İzmir'de bulunan kemikler, 6 yıl önce firar eden askere ait çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 6 yıl önce birliğinden firar eden uzman çavuşun ormanlık alanda cesedi bulundu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 6 yıl önce birliğinden firar eden uzman çavuşun ormanlık alanda cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ansızca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda keçilerini otlatan bir vatandaş, jandarma üniforması içinde insan kemikleri görerek durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede yanında tabanca, kimlik ve cep telefonu bulunan cesedin 2018 yılında görev yaptığı Ulucak Jandarma Karakolu'ndan firar eden ve izine bir daha rastlanamayan Uzman Çavuş M.F'ye ait olduğu tespit edildi. M.F.’nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan şahsın 2018 yılında öldüğü tahmin edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.