İzmir'de ÇEDES tepkisi!

ÇEDES projesi kapsamında okullara imam ve manevi danışman atanmasına Buca'da tepki gösterildi. Açıklamada, "Bu gerici kuşatmayı dağıtana kadar bir adım geri atmayacağız" denildi.

BİRGÜN EGE

Yüzlerce manevi danışmanın okullarda görevlendirilmesiyle gündeme gelen ‘ÇEDES Projesi’ne İzmir Buca'da tepki gösterildi.

Buca Laik Eğitim Demokratik Yaşam Platformu tarafından yapılan açıklamaya, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri de destek verdi.

Eğitim Sen İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Candemir, "Türkiye’nin dört bir yanında ilkokul ve ortaokul öğrencileri bir yandan ÇEDES kapsamında sabah namazına camilere götürülürken, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar ve pansiyonlarda öğrencilere yönelik dini programlar düzenlenmesi için devletin bütün kurumları elindeki bütün olanakları seferber etmiş durumdadır. ÇEDES projesi adı altında okullarda imam, vaiz ve din görevlileri ‘manevi danışman’ ve ‘öğretici’ adı altında etkinliklere katılırken, öğrenciler camilere götürülmeye, imamlar okullarda ‘konferans’ vermeye devam etmektedir. Her türden dini inancı istismar ederek çocuklarımızı ve toplumu ‘tek din, tek mezhep’ anlayışı üzerinden ‘tek tip’ hale getirmeye çalışma girişimleri kabul edilemez" dedi.

Okullardaki dinselleşmenin kaygı verici boyuta ulaştığını vurgulayan Candemir, "Eğitim alanında yaşanan dinsel kuşatmanın son yıllarda belirgin şekilde yoğunlaştığını söylemek mümkündür. ÇEDES projesi başta olmak üzere, öğrencilere yönelik olarak sadece belli bir inancın benimsemiş olduğu dini değerler üzerinden etkinlik düzenlemek, hem laikliğe hem de laik eğitim anlayışına temelden aykırıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, dini vakıf ve derneklerin okullardaki faaliyetlerine son verilmelidir" diye konuştu.

Candemir şunları dile getirdi:

"Siyasi iktidarın kendi siyasal-ideolojik hedeflerine ulaşmak için hayata geçirdiği dini içerikli projelerin parçası haline getirilmesine karşı çıkıyor, okullarımızın dini içerikli faaliyet ve etkinliklerin değil, laik ve bilimsel eğitimin mekânları olması için bütün eğitim ve bilim emekçilerini, öğrenci ve velilerimizi birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Biliyoruz iktidar bütün gerici kuşatma ve dayatmalarına karşı bu toplumu teslim alamamıştır. Ondandır ki bugün bu gerici saldırılarını daha da artırarak çağdaş laik ve bilimsel eğitimi hedef almaktadır. Ancak şunu bilsinler ki bizler de artırdıkları bu gerici saldırılara karşı toplumun ilerici değerlere inanmış tüm hücreleri ile yan yana gelerek bu gerici kuşatmalarına karşı mücadeleyi yükselteceğiz ve bu gerici kuşatmayı dağıtana kadar bir adım geri atmayacağız."