İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

İzmir'de dün saat 23.10 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.



Yangın dün saat 23.10 sıralarında Buca Doğancılar Mahallesi ile Torbalı Demirciler Mahallesi arasındaki ormanlık alanda meydana geldi.

İhbarın ardından yangına müdahale hemen başlarken, sabah saatlerinde ise alevlere müdahale eden araç sayısı 4 uçak, 5 helikopter, 45 arazöz, 12 su ikmal ve 9 dozer olarak güncellendi.



Yangında durumun iyiye gittiği öğrenilirken alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.