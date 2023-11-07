İzmir'de denizde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

İzmir’in Çeşme ilçesinde, denize girdikten sonra kaybolan ve 3 gündür haber alınamadığı için arama kurtarma çalışması yürütülen

İzmir'in Çeşme ilçesinde yüzmek için denize girdikten sonra kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, 5 Kasım Pazar günü Boyalık Plajı'nda denize giren Barış Özgür'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, plaj ve çevresinde, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ve botlar, denizde Özgür'ü bulmak için çalışma yürüttü.

Helikopterle yürütülen arama çalışması sırasında denizde hareketsiz yatan bir kişinin görülmesi üzerine bölgeye bot yönlendirildi.

Kıyıya çıkarılan cesedin, Barış Özgür'e ait olduğu tespit edildi.

Özgür'ün cenazesi Çeşme Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.