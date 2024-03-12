İzmir'de ESHOT otobüsüne TIR çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde şerit ihlali yaptığı öne sürülen Ergün Çelik yönetimindeki TIR, karşı yönden gelen Hakkı Diyar'ın kullandığı ESHOT otobüsüne çarptı. Kazada, belediye otobüsünde yolcu olarak bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir'de TIR'ın çarptığı körüklü belediye otobüsünde, yolculardan Erhan Kaya (47) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.15 sıralarında, Gaziemir ilçesinin Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi’nde meydana geldi. Şerit ihlali yaptığı öne sürülen Ergün Çelik yönetimindeki, TIR, karşı yönden gelen Sarnıç- Ayrancılar Mahallesi seferini yapan Hakkı Diyar'ın kullandığı belediye otobüsünün körük kısmına çarptı.

Savrulan her iki araç da şarampole düştü. Belediye otobüsündeki yolculardan Erhan Kaya hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kazayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ayrancılar-Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan 705 hat numaralı ESHOT otobüsümüz, saat 07.15 sıralarında, Sarnıç Orman Yolu mevkiinde, karşı yönden şerit ihlali yaparak gelen TIR'a çarpmamak için sağa manevra yapmıştır. Buna rağmen TIR, otobüsün körük kısmından çarpmıştır. Kazada 1 yolcu hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 3 yolcu ise tedavi altındadır. Genel durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Yaşamını yitiren yolcumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Kazayla ilgili inceleme devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.