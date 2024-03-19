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İzmir'de ESP'ye operasyon: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanık beyanları ve fiziki takip sonucu başlatılan soruşturma kapsamında ESP'ye operasyon düzenlendi. Operasyonda ESP Eş Genel Başkanı Ebru Yiğit'in de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 19.03.2024 13:54
  • Giriş: 19.03.2024 13:54
  • Güncelleme: 19.03.2024 16:19
Kaynak: DHA
İzmir'de ESP'ye operasyon: 4 gözaltı
Fotoğraf: AA

İzmir'de Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne (ESP) yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla aralarında ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Yiğit’in de olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 1 kişinin yakalaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramada bulunan doküman ve dijital materyale el konuldu.

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