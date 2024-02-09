İzmir'de fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 14 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir TIR'ın servis minibüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Feci kaza sonrası TIR sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir TIR'ın, fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Kaza sonrası TIR sürücüsü gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; kaza, saat 19.00 sıralarında Kuşçuburun Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi, C.T. yönetimindeki TIR ile çarpıştı.

Kontrolden çıkan iki araç da yol kenarında bulunan bir binanın duvarına çarparken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 14 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

İzmir'in Torbalı ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan işçilerin bulunduğu servis aracı ile TIR'ın karıştığı kazada minibüste hayatını kaybedenlerin Hikmet Tayfun Ç. (69) ve Ömer A. olduğu (42) belirlendi.

Yaralıların Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ve tedavinin sürdüğü öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA; TIR KARŞI ŞERİDE GEÇMİŞ

İzmir'in Torbalı ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kendi yolunda seyir halinde olan işçi servisine, karşı şeride geçen TIR'ın çarptığı anlar yer aldı.