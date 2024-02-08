İzmir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir’in Torbalı ilçesinde, hızla karşı şeride geçen tır, servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde tırın servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Torbalı ilçesinde meydana geldi. Torbalı’dan İzmir istikametine giden 35 BDT 622 plakalı tırın şoförü, Kuşçuburun mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada tır, hızla karşı şeride geçerek, İzmir istikametinden Torbalı yönüne giden 35 AIA 626 plakalı servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada adeta can pazarı yaşanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine giden ekipler, servis minibüsündeki Hikmet Tayfun Ç. (69) ve Ömer A.’nın (42) hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Tır şoförü ve servis minibüsündeki toplam 12 yaralı, daha sonrada ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.