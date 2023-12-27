İzmir'de Filistin eylemine polis müdahalesi: Gözaltılar var

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen Filistin'e destek eylemine müdahale etti. Polisin 16 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasını eşi Eylem Şen ile başlatan Öykü Arin'in babası Çağdaş Yazıcı da bulunuyor.

İzmir'de gerçekleştirilen Filistin'e destek eylemine polis müdahale etti, 16 kişi gözaltına alındı.

Konak ilçesinde yapılan eylemdeki gözaltıları Eylem Şen sosyal medya üzerinden duyurdu.

Şen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’de Filistin’e destek için yapılan eylemde 16 kişi gözaltında! Gözaltına alınanlar arasında Çağdaş Yazıcı da var.

Filistin’le dayanışma eylemine saldıran polis siz kimin tarafındasınız? Gözaltıları serbest bırakın!"

İzmir’de Filistin’e destek için yapılan eylemde 16 kişi gözaltında! Gözaltına alınanlar arasında @cagdasyazici da var.

Filistin’le dayanışma eylemine saldıran polis siz kimin tarafındasınız ?

Gözaltıları serbest bırakın! — Eylem Şen (@EylemSen) December 27, 2023

Çağdaş Yazıcı da gözaltına alındıklarını sosyal medyadan duyurdu.