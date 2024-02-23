İzmir'de Fırat Yurteri isimli şahıs, sokakta tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, saat 10.00 sıralarında, F.M. isimli şahıs, henüz bilinmeyen nedenle sokakta tartıştığı Fırat Yurteri'ni tabanca ile vurarak öldürdü.

İzmir'de F.M, tartıştığı Fırat Yurteri'ni (32) sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Karabağlar ilçesinde Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak'ta meydana geldi. F.M. ile Fırat Yurteri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile F.M, yanbından getirdiği tabanca ile Yurteri'ne 4 el ateş etti.

Sırtına isabet eden kurşunlar nedeniyle Yurteri ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yurteri, kurtarılamadı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalle sakini Nilüfer Barut (41) ise "Çok sayıda silah sesi duydum ama kim tarafından vurduğunu görmedim" dedi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor