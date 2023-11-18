İzmir'de fırtına nedeniyle 3 balıkçı teknesi alabora oldu

İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 3 balıkçı limanında bulunan 3 tekne alabora oldu. Dikili merkezde ise 75. Yıl Parkı'nda ise denizin kuvvetli poyraz sebebiyle kabarmasıyla yürüyüş yolu sular altında kaldı.

Güncel 18.11.2023 22:00 Giriş: 18.11.2023 22:00

Güncelleme: 18.11.2023 22:04 Kaynak: İHA

A- A A+

Fotoğraf: İHA

İzmir'de sağanak yağışın yanı sıra etkili olan fırtına nedeniyle Dikili ilçesinde 3 balıkçı teknesi alabora oldu. İzmir ve çevre illerde gün boyu etkili olan sağanak yağış, kıyı ilçelerde fırtına ile beraber etkili oldu. İzmir'in Dikili ilçesinde de fırtına nedeniyle limanda bulunan 3 balıkçı teknesi alabora olarak kullanılamaz hale geldi. Bademli yolu üzerindeki balıkçı limanında bulunan gemilerden 3'ü fırtına sebebiyle dalgalara dayanamayarak parçalandı ve alabora oldu. Limanda bulunan gemilerden 2'si ise son anda batmaktan kurtuldu. Batmaktan kurtulan tekneler vinç yardımıyla karaya çıkartıldı. Dikili merkezde ise 75. Yıl Parkı'nda ise denizin kuvvetli poyraz sebebiyle kabarmasıyla yürüyüş yolu sular altında kaldı.