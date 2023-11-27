İzmir'de fırtınadan zarar görenlere maddi yardım için hazırlıklar başladı

İzmir'de etkili olan fırtına ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ve Konak Belediyesi’nde mağdurlara maddi destek sunulması için hazırlık başlatıldı. Afetten etkilenenlere 15, 20 ve 25’er bin TL’lik destek sağlanacak.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu deniz kabarması nedeniyle sahil kesimlerindeki yerleşim alanlarının sular altında kalması sonrasında sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Konak ve Karşıyaka’da yaşanan tahribatın ardından Hemşehri İletişim Merkezi (HİM), İZSU, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 50’den fazla ekip incelemeleri devam ettiriyor.

İş yerleri ve konutlarda su tahliye işlemlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan da zarar tespit çalışmalarına hız verdi. Hafif, orta ve ağır hasara uğrayan vatandaşlar için 15 bin, 20 bin ve 25 bin TL’lik katkı sunulması planlanıyor.

Komisyonda incelenecek çalışmanın Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık ayı meclis gündemine alınması hedefleniyor. Ödemeler, gerekli prosedürün tamamlanmasıyla birlikte ve Aralık ayı bitmeden mağduriyet yaşayan vatandaşlara aktarılacak.

400’ÜN ÜZERİNDE BAŞVURU VAR

Fırtınadan Kordon, Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Karşıyaka en çok etkilenen bölgeler oldu. Sahaya tespit için çıkan ekiplere 400’ün üzerinde başvuru yapıldı. 300’den fazla talep ise Konak bölgesinden geldi. Metropolün Cumhuriyet Meydanı ve Liman kısımları da tahribat gördü. Çalışmalar devam ederken Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne konuşlanan HİM’in mobil hizmet aracı vasıtasıyla talepler alınacak. Ayrıca vatandaşların ihtiyaçları halinde yararlanması amacıyla ikram aracı da hazırda bekletiliyor.

KONAK’TAN İŞGALİYE DESTEĞİ

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, hafta sonu İzmir’de etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtınanın ardından denizin taşması sonucu işyerlerini su basarak zarara uğrayan esnafa destek açıkladı. Esnafı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulunan Batur, zarara uğrayan işyeri sahiplerinden üç ay süreyle işgaliye ücreti almayacaklarını açıkladı.