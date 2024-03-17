İzmir'de göçmen operasyonu: 35 otele işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Konak ilçesine bağlı Basmane semtinde göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldığını açıkladı. Yerlikaya; 40 göçmenin yakalandığını, bunlardan 39'unun Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini, 1'inin ise gözaltına alındığını belirtti.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Basmane semtinde göçmenlerin kaldığı otellere işlem yapıldı.

Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Yerlikaya, göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otel hakkında işlem yapıldığını ve 40 göçmenin de yakalandığını açıkladı.

Yakalanan göçmenlerden 39'unun Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği 1'inin ise hakkında adli işlem yapmak amacıyla gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzmir, Basmane bölgesinde düzenlenen “KALKAN-15” operasyonlarında; Düzensiz Göçmen olduğunu bildiği halde bu düzensiz göçmenlere otelde konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı ve para cezası uygulandı 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan düzensiz göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz.

Gözümüz düzensiz göçmenleri barındıran konaklama yerlerinin üzerinde. Operasyonlara duraksamadan devam edeceğiz Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığının katılımıyla “Düzensiz Göç” ile mücadele kapsamında Konak ilçesi, Basmane bölgesinde bulunan otele yönelik düzenlenen operasyonlarda; 40 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan; 39‘u geri gönderme merkezine teslim edildi.

İzmir, Basmane bölgesinde düzenlenen “KALKAN-15” operasyonlarında; Düzensiz Göçmen olduğunu bildiği halde bu düzensiz göçmenlere otelde konaklama imkanı sağlayan 3️⃣5️⃣ otele işlem yapıldı ve para cezası uygulandı❗️



4️⃣0️⃣ düzensiz göçmen yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini… pic.twitter.com/wrm5zIODdk — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 17, 2024

1’i hakkında adli işlem yapılmak amacıyla göz altına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığını, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü, Sosyal Güvenlik Kurumunu, Vergi Dairesi Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."