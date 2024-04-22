İzmir'de iki gence demir çubuklu saldırı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 23 yaşındaki iki arkadaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 kişinin tekme tokat ve demir çubuklu saldırısına uğradı.

İzmir Karşıyaka'da 7 kişinin tekme tokat ve demir çubuklu saldırısına uğrayan U.K. ve O.S. isimli iki genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Bostanlı Mahallesi 2018 Sokak'ta meydana geldi. U.K. (23) ve O.S. (23) henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 kişinin saldırısına uğradı. U.K, gruptakilerin tekme yumruk ve demir çubuk darbeleriyle yere yığılırken, O.S. de tekme ve yumrukla darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıya uğrayan 2 genç, ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavisi süren U.K. ve O.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. U.K'nin polisteki ifadesinde bir anda saldırıya uğradıklarını ve saldırganları tanımadıklarını söylediği öğrenildi.

Bu arada saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.